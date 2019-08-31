أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

• قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد بحق زائر عربي أدين بهتك عرض امرأة آسيوية بالإكراه داخل حافلة نقل جماعي، بأن لمس مناطق حساسة في جسدها، ثم شرع في سرقة هاتفها النقال، إلا أن أفراد من الجمهور تدخلوا وحضر رجل أمن وألقى القبض عليه.

وقال شاهد من شرطة دبي، إن الكاميرات التقطت المتهم وهو يتجه نحو المجني عليها أثناء وجودها في أحد ممرات مركز تجاري محاولاً سرقة هاتفها النقال، وتبين في التحقيقات أنه تحرش بها قبل أن تصل المول مباشرة في حافلة نقل عام.

• اشتبهت دورية تابعة لشرطة دبي، في مركبة فتم التدقيق على لوحة أرقامها وتبين أنها منتهية الترخيص، فطلب فردا الدورية من السائق الوقوف وبالتدقيق تبين أنه وامرأة كانت برفقته ليسا بحالة طبيعية، وبتفتيش السيارة عثر على مواد مخدرة، وطلبا منه ركوب الدورية لنقله إلى مركز الشرطة لكنه رفض وأبدى مقاومة عنيفة وظل يضرب نفسه ويرفسهما برجليه، فاضطرا إلى طلب دورية مساندة وتم ضبطه وأحيل إلى النيابة التي وجهت إليه ارتكاب جناية تعاطي وحيازة مواد مخدرة، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

• باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة عاطلين آسيويين شرعا ليلاً مع آخرين هاربين في سرقة دولاب خشبي يحوي 80 ألف درهم ومستندات أخرى، بعدما استهدفوا مستودع تجارة عامة وكسروا القفل بمقص حديدي وسطوا عليه.