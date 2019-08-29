اتهام 3 أشخاص بالاعتداء على رجل بالسواطير

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة الجنح بالشارقة محاكمة ثلاثة آسيويين، متهمين بالاعتداء على شخص من جنسيتهم نفسها بالسواطير، وأحدثوا إصابات متفرقة في جسمه.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة الشارقة، الشهر الماضي، يفيد بوجود مشاجرة بين أشخاص آسيويين بالسواطير في إحدى المناطق الصناعية، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية إلى موقع المشاجرة، حيث وجدت شخصاً ملقى على الأرض مصاباً بإصابات عدة، بسبب تلقيه أكثر من ضربة بآلة حادة، فتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبالتحقيق مع الشهود الموجودين في موقع المشاجرة، تم التعرف إلى المتهمين وضبطهم، وإحالتهم إلى القضاء.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فأنكروا اعتداءهم على المجني عليه، مشيرين إلى أنهم لا تربطهم به أي صلة، ولا توجد بينهم أي عداوات أو مشكلات شخصية، مبينين أنهم كانوا بموقع آخر وقت وقوع المشاجرة.

وطلبت النيابة إدانة المتهمين، فيما قررت المحكمة استدعاء الشاكي، لمواجهته بأقوال المتهمين في جلسة التاسع من سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.