شاب يعترف بسرقة رجل حاول مساعدته

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنح الشارقة قضية اتهم فيها شاب آسيوي بسرقة أموال رجل محسن، كان يريد أن يتصدق عليه، نظراً لسوء حالته الاجتماعية، واعترف المتهم بجريمته. وتعود تفاصيل الواقعة إلى بداية الشهر الجاري، عندما كان الشاكي يقود سيارته ليلاً في إحدى المناطق بإمارة الشارقة، وشاهد المتهم في الشارع بحالة سيئة، ويبدو عليه أنه محتاج، فتوقف بجانبه وتحدث معه، وخلال قيامه بإخراج مبلغ مالي من محفظته رأى المتهم مبالغ مالية كثيرة في المحفظة، ما جعله يسرقها من يده ويفر هارباً، وبعدها قام الرجل بإبلاغ الشرطة التي بدورها ضبطت المتهم في اليوم نفسه وأحالته إلى القضاء. وواجهت المحكمة المتهم بتهمة سرقة المال المنقول من شخص أراد أن يعطيه صدقة، فاعترف بالتهمة وأكد أنه كان محتاجاً للمال، وعندما رأى محفظة الشاكي فيها مبالغ مالية سرقها، طالباً الرأفة به خلال محاكمته. بدورها قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 23 من سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم.