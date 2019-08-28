محاكمة خليجي متهم بسرقة 3 هواتف

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة جزاء الفجيرة في قضية خليجي متهم بسرقة ثلاثة هواتف ذكية من محل بيع هواتف في الفجيرة.

وقال المجني عليه أمام هيئة المحكمة، إن المتهم حضر إلى المحل، واختار ثلاثة هواتف ذكية جديدة الإصدار غالية الثمن، وأخبره أنه سيذهب بها إلى زوجته لتختار أي واحد منها، ووافق البائع بحكم تحفظ الرجل وعدم رغبته من إنزال زوجته من السيارة، إلا أن المتهم تأخر، وحين ذهب للتأكد من وجوده فوجئ بهربه بالسيارة.

فيما أنكر المتهم سرقة الهواتف الذكية من المحل، مشيراً إلى أنه اشترى هاتفاً واحداً مقابل 800 درهم، أما الهاتفان الآخران فاتفق مع البائع بشكل شفهي بأن يدفع ثمنهما عن طريق الأقساط الشهرية، لعدم تمكّنه من سداد ثمنها دفعة واحدة.

وأكد المتهم أن البائع وافق على الاتفاق، ولم يعترض أو يبدي أي استياء، وطالب الهيئة القضائية بتكفيله لحين انتهاء جلسات المحكمة.