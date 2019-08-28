محاكمة آسيوي بتهمة الاعتداء على رجال شرطة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة جنايات رأس الخيمة، في قضية اعتداء متهم آسيوي على رجال الشرطة، والتلفظ بعبارات بذيئة تجاههم، خلال محاولتهم ضبطه أثناء تشاجره مع أحد مرتادي شاطئ البحر في رأس الخيمة، ووجهت النيابة العامة إليه تهم التعدي على موظفَين عموميين، والاعتداء عليهما، ورميهما بما يخدش شرفهما، بالإضافة إلى تعاطي الخمر.

واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بالتعدي على رجال الشرطة، إلا أنه أنكر تهمة رميهما بما يخدش شرفهما والتلفظ بعبارات بذيئة، وقال لهيئة المحكمة: «كنت تحت تأثير الخمر، ولا أتذكر شيئاً»، وأوضح أنه قبل يوم الواقعة بأسبوع كان يجلس على شاطئ البحر، وحضر إليه شاب عربي، وطلب منه إقامة علاقة صداقة معه، وحاول التحرش به، إلا أنه رفض طلبه، وغادر المكان، وعاد للتنزه على شاطئ البحر، وشاهد الشخص نفسه بالمصادفة، وحاول التحرش به، ما دفعه إلى التشاجر معه.

وأضاف أنه أثناء المشاجرة حضر عدد كبير من الأشخاص ورجال الشرطة، وأنه حاول الدفاع عن نفسه دون أن يقصد الاعتداء على رجال الشرطة، لأنه كان في حالة سكر، ولا يدرك ما يقع حوله، وحددت المحكمة الجلسة المقبلة موعداً للنطق بالحكم في القضية.