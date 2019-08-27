آسيوي متهم بالاعتداء على رجال الشرطة "لا أتذكر شيئاَ"

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

نظرت محكمة جنايات رأس الخيمة، قضية اعتداء متهم آسيوي على رجال الشرطة والتلفظ بعبارات بذيئة تجاههم خلال محاولتهم ضبطه أثناء تشاجره مع أحد مرتادي شاطئ البحر في رأس الخيمة، واتهمت النيابة العام المتهم بالتعدي على موظفين عمومين والاعتداء عليهما ورميمهما بما يخدش شرفهما، وشرب الخمر.



واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بالتعدي على رجال الشرطة، إلا أنه أنكر تهمة رميهما بما يخدش شرفهما والتلفظ بعبارات بذيئة، وقال لهيئة المحكمة، (كنت سكران ولا أتذكر شيئا).



وأوضح أنه قبل يوم من الواقعة بأسبوع كان يجلس على شاطئ البحر وحضر إليه شاب من جنسية عربية وطلب منه إقامة علاقة جنسية وقام بالتحرش به، إلا أنه رفض طلبه وقام بمغادرة المكان، وتابع أنه عاد للتنزه على شاطئ البحر وقد شاهد بالصدفة نفس الشخص الذي تحرشه به وطلب منه إقامة علاقة جنسية معه ما دفعه للتشاجر معه انتقاما منه.



وأضاف أنه أثناء المشاجرة حضر عدد كبير من الأشخاص ومن رجال الشرطة، وأنه حاول الدفاع عن نفسه دون أن يقصد الاعتداء على رجال الشرطة لأنه كان في حالة سكر ولا يدرك ما من يقع من حوله، وحددت المحكمة الجلسة المقبلة موعدا للنطق بالحكم في القضية.