متهم يعترف على نفسه لتبرئة زميله

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية شابين آسيويين متهمين بحيازة مواد مخدرة، وخلال الجلسة اعترف المتهم الثاني بأن المخدرات التي ضبطتها الشرطة بحوزتهما تخصه، محاولاً تبرئة زميله (المتهم الأول)، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية، إلى جلسة الثالث من سبتمبر المقبل، لانتداب محامٍ للدفاع عن المتهمَين.

وخلال الجلسة قدم المتهم الثاني في القضية مذكرة إلى هيئة المحكمة يعترف خلالها بأن جميع المواد المخدرة التي تم ضبطها تعود ملكيتها إليه، وأن صديقه (المتهم الأول) لا ذنب له، ولم يكن على علم بوجود مواد مخدرة عند ضبطهما، وكرر المتهم أمام المحكمة ما جاء في الإقرار المقدم منه، مشيراً إلى أن المؤثر العقلي يعود له، وزميله بريء من التهمة.