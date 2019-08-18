شرطة أبوظبي تضبط 3 عصابات آسيوية للاحتيال الهاتفي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان، ثلاث عصابات مكونة من 25 شخصاً آسيوياً، يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية.

وأكد نائب مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، العميد مسلم محمد العامري، أن الأجهزة الشرطية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الناس بالاحتيال.

وحذّر مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، العميد عمران أحمد المزروعي، من الكشف عن الحسابات البنكية وأرقام البطاقات الائتمانية، مشدداً على عدم التجاوب مع الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص.

وقال إن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، مضيفاً أنه ورد أخيراً بلاغات عدة من ضحايا، تفيد بتعرضهم لعمليات احتيال هاتفي من خلال إيهامهم بأن حساباتهم البنكية مجمدة، أو بأن بطاقاتهم المصرفية محظورة، وعليهم تحديث بياناتهم، شارحاً أن أفراد العصابة يطلبون معلومات عن الحسابات والبطاقات الائتمانية، ويستغلونها في سحب أرصدتهم وسرقتهم.

وأكد القبض على العصابات الثلاث، كل على حدة، بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان، مشيراً إلى القبض على أفراد العصابتين الأولى والثانية، وعدد أفرادهما 14 شخصاً، في إمارة الشارقة. أمّا العصابة الثالثة، وهي مكونة من 11 شخصاً، فضبط أفرادها في إمارة عجمان.

وأشار إلى ضبط عدد من الهواتف المتحركة، وشرائح الاتصال، بحوزة العصابات الثلاث، كانت تستخدمها للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس، مضيفاً أن أفراد العصابات استخدموا المساكن التي كانوا يقطنونها أوكاراً لممارسة أنشطتهم الإجرامية.