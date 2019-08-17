المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس امرأة تحمل جنسية دولة إفريقية، ثلاثة أشهر بعد بترها جزءاً من الشفة السفلى لزميلة لها مسببة لها عاهة مستديمة، إثر عضها خلال مشادة كلامية بينهما تطورت سريعاً إلى حد الاعتداء بالضرب.

وتقدمت المجني عليها التي تعمل عاملة نظافة وتحمل جنسية المتهمة، ببلاغ ضد زميلتها تتهمها ببتر جزء من شفتها، ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهمة البالغة من العمر 29 عاماً تهمة ارتكاب جناية الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى عاهة مستديمة بنسبة 3%.

وأفادت المجني عليها (38 عاماً) في تحقيقات النيابة العامة، بأنها كانت تجلس بمفردها ففوجئت بقدوم زميلتها في حالة غضب شديدة لا تدري سببها، وحاولت الاستفسار منها عن سبب غضبها إلا أن المتهمة هجمت عليها بعنف وعضت شفتها السفلى وبترت جزءاً منها، وعلى إثر ذلك نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحررت بلاغاً بالواقعة في مركز شرطة المرقبات.

وخضعت المجني عليها لفحص طبي، وكشف تقرير طبي صادر عن إدارة الطب الشرعي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، أن العضة التي تعرضت لها المجني عليها خلفت تغييراً في شكل الشفة السفلى، كما ولد لديها شعوراً دائماً بالألم، ما يعد عاهة مستديمة تقدر بنحو 3%.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات في دبي، التي قضت بإدانة المتهمة وحكمت عليها بالحبس ثلاثة أشهر وإبعادها عن الدولة بعد قضائها فترة عقوبة.

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