امرأة غاضبة تبتر شفة زميلتها بـ"عضة"

المصدر: محمد فودة-دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس امرأة إفريقية ثلاثة أشهر بعد بترها جزءاً من الشفة السفلى لزميلة لها إثر قيامها بعض الأخيرة خلال مشادة كلامية تطورت إلى حد الاعتداء البدني.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة البالغة من العمر 29 عاماً ارتكاب جناية الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى عاهة مستديمة بنسبة 3%.

وأفادت المجني عليها 38 عاماً تعمل عاملة نظافة من وتحمل جنسية المتهمة إنها فوجئت بحالة غضب كبيرة من قبل المتهمة التي هاجمتها بعنف وعضت شفتها السفلى وبترت جزءاً منها وعلى إثر ذلك نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج وحررت بلاغاً بالواقعة في مركز شرطة المرقبات.

وخضعت المجني عليها لفحص طبي وكشف تقرير صادر من إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي ان العضة التي تعرضت لها المجني عليها خلفت تغييراً في شكل الشفة السفلى كما ولد لديها شعور دائم بالألم ما يعد عاهة مستديمة تقدر بنحو 3%

وقضت محكمة الجنايات في دبي بإدانة المتهمة وحكمت بإبعادها عن الدولة بعد قضائها فترة عقوبة بالحبس ثلاثة أشهر..