المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس خليجي ثلاثة أشهر، بتهمة تهديد زوجته السابقة بالقتل، إضافة إلى إتلاف محتويات وبعض الأثاث في المنزل، بسبب نزاع شب بينهما، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة.

وأفادت المرأة البالغة من العمر 44 عاماً، في التحقيقات، بأن زوجها البالغ من العمر 26 عاماً طلقها في مطلع العام الجاري، وانقطعت الصلة بينهما، إلا أنه ترك بعض أغراضه الشخصية في شقتها، وذات يوم كانت في شقتها بمنطقة مردف، فاتصل بها طليقها تليفونياً، وأخبرها بأنه يريد بطاقته البنكية الموجودة لديها.

وقالت إنها أخبرته بعدم معرفتها بمكانها، وطلبت منه أن يأتي بنفسه ويبحث في متعلقاته عن البطاقة، وحين حضر دارت مناقشة حامية بينهما، وأخبرته بضرورة أخذ متعلقاته الخاصة من الشقة وإلا سترسلها إلى منزل والدته في إمارة أخرى، لكنه كان غاضباً للغاية، وبدأ في تدمير أثاث المنزل، وأحضر سكيناً وقربها من وجهها، وهددها بالقتل.

وأضافت المرأة أنها أصيبت بالهلع، خصوصاً عندما أشعل طليقها النيران في صندوق القمامة، ما دعا حارس الأمن إلى الحضور سريعاً لتفقد ما يحدث، بعد أن انطلق جرس الإنذار، وهرب المتهم من الشقة لاحقاً، بمجرد اشتعال الحريق، فيما أبلغت المجني عليها مركز الشرطة المختص بتفاصيل الواقعة.

وخلال استجواب المتهم من قبل رجال الشرطة، اعترف بتهديد زوجته السابقة وتدمير أثاث المنزل، وأنكر أمام المحكمة لاحقاً، لكنها أدانته بتهمة التهديد وإتلاف الممتلكات، وقضت بحبسه ثلاثة أشهر وغرامة 2000 درهم.

تستقبل «الإمارات اليوم» عبر صفحة «محاكم»، التي تنشر

في عدد كل يوم سبت، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.