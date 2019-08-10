محاكمة خليجية وشابين متهمين بتعاطي المخدرات

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة الجنح بالفجيرة في قضية تم فيها ضبط خليجية برفقة شابين من الجنسية نفسها يتعاطون المواد المخدرة في إحدى الشقق الفندقية.

وقالت المتهمة الأولى، بعد سؤال الهيئة القضائية لها عن سبب وجودها في الشقة الفندقية، إنها تعرفت إلى شاب خليجي عبر موقع التواصل الاجتماعي أوهمها بالحب، وأخبرها بأنه يريد الخروج معها، إلا أنها فوجئت بوجود صديق له في الشقة الفندقية نفسها.

ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة تهمة تعاطي المؤثرات العقلية، إضافة إلى حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وتحسين المعصية، وشرب الخمر.

وأنكر المتهمان الثاني والثالث جميع التهم، فيما أقروا بتهمة شرب الخمر، وتعاطي المخدرات، إلا أن المتهمة الأولى أنكرت جميع التهم، وأشارت إلى أنها لم تقم بأي تصريح عنها، على الرغم من مواجهة القاضي لها بأنها اعترفت مسبقاً للنيابة العامة بأخذها المخدرات من شخص آسيوي، كان يبيعها لها بشكل منتظم، وأنها لم تكن تنوي اللقاء بالشابين، إنما كانت على موعد مع المتهم الثاني الذي تعرفت إليه منذ أكثر من شهر.