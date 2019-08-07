الحكم في قضية «تنمر حافلة كلباء» 27 أغسطس

المصدر: سمية الحمادي ـ كلباء

أجّلت محكمة جنح كلباء الحكم في قضية «تنمر حافلة كلباء» إلى جلسة 27 من أغسطس الجاري، المتهم فيها أربعة طلاب، بينهم شقيقان، بتصوير مقطع فيديو، ونشره عبر برنامج «واتس أب»، دون إذن صاحبه، والتعدي بالضرب والسب والقذف في حق المعتدى عليه، كما ووجهت النيابة العامة بكلباء تهمة الإهمال لثلاثة من ذويهم.

وقام محامي الدفاع عن المتهمين السبعة بتقديم المرافعة الختامية في جلسة سرية عقدتها محكمة الجنح، التي قررت تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة 27 من أغسطس، مع إبقاء المتهمين مكفلين على ذمة القضية.

يذكر أن حادث «تنمر حافلة كلباء» لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل الرأي العام، بسبب تنمر عدد من الطلبة على زميلهم من أصحاب الهمم، باعتدائهم عليه بالضرب، وتصويره، إضافة إلى نشر ما قاموا به على وسائل التواصل الاجتماعي، والتشهير به، ما دفع والد المجني عليه إلى تقديم بلاغ على المتهمين في شرطة كلباء.

وبالتحقيق مع المتهمين، اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة بكلباء، وتم إيداع الأحداث الأربعة في دار الرعاية لمدة تجاوزت 10 أيام، فيما تم تكفيلهم إلى حين إصدار الحكم.