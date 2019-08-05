إحباط تهريب 274 ألف حبة «كبتاغون» في سفينة خشبية

المصدر: دبي - وام

أحبطت دائرة جمارك دبي محاولة لتهريب 274 ألف حبة «كبتاغون»، تم إخفاؤها في مخبأ سري داخل خزان وقود لمحرك سفينة خشبية.

وقد عمد المهربون إلى خداع ضباط جمارك دبي، من خلال وضع كميات كبيرة من السولار (الديزل) في خزان وقود المحرك لإخفاء الجريمة، إلا أن المفتشين تمكنوا من العثور على حقيبتين سوداوين تحتويان حبوب الـ«كبتاغون» معبأة في 137 كيساً من البلاستيك الشفاف.

وبسؤال قبطان السفينة (النوخذة) عن الحقيبتين، أنكر معرفته بهما، ليتم تسليم طاقم السفينة وشحنة المخدرات إلى إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي.

وتعد هذه الضبطية النوعية الثانية من حيث القيمة والوزن والكمية بالنسبة لضبطيات المخدرات لإدارة المراكز الجمركية الساحلية في الأعوام الأخيرة، إذ نجح ضباط الجمارك في المراكز الجمركية الساحلية في ضبط 783 ألفاً و800 حبة «كبتاغون» مخدرة معبأة في 719 كيساً داخل معدات آلية خلال عام 2018، فيما بلغ إجمالي حصيلة ضبطيات المخدرات في الإدارة ثماني ضبطيات للعام نفسه. وتؤكد هذه الضبطيات النوعية الدور المهم الذي تؤديه جمارك دبي في مكافحة المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها، عبر التصدي لمحاولات تهريب المخدرات من المنافذ الجمركية للإمارة، في إطار تحقيق رسالة الدائرة بالعمل على حماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال مدير إدارة المراكز الجمركية الساحلية، أحمد الدليل، إن أساليب التهريب وسعي المهربين لإيجاد طرق حديثة لتمرير الممنوعات إلى الدولة، تتنوع، إلا أن ذلك تقابله مهنية ويقظة ضباط جمارك دبي في كشف مثل هذه الأساليب، حيث يبذلون جهوداً مضاعفة لحماية حدود الدولة من الأخطار عبر التصدي لتهريب المواد المخدرة وأدوات الشعوذة، وغيرها من المواد المحظورة أو المقيدة، لافتاً إلى أن ضبط كمية من حبوب الكبتاغون الأخيرة أظهر قدرة المفتشين على كشف حيل المهربين.

وأوضح أن جمارك دبي نظّمت 13 دورة تدريبية خلال العام الماضي، في إطار جهودها لتأهيل وتدريب كادر الضباط، فيما بلغ عدد الدورات في الربع الأول من العام الجاري أربع دورات تدريبية، شارك فيها 178 مفتشاً ومفتشة من مختلف المراكز الجمركية.