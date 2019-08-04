سائق يلاحق امرأة للتحرش بها في محطة المترو

المصدر: محمد فودة-دبي

تعمد سائق أسيوي التحرش بامرأة أسيوية في إحدى محطات المترو على الرغم من محاولتها الفرار منه ودخولها إلى أحد المحلات إلا أنه تعقبها ومرر يده على منطقة حساسة من جسدها، ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه وأحيل إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.



وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت تتواجد في عربة المترو تجاه محطة الفهيدي وشاهدت شخصين أسويين أحدهما المتهم ينظران إليها بطريقة مريبة، وفور وصولها المحطة نزلت بسرعة ولاحظت أنهما يحاولان اللحاق بها، فشعرت بالخوف وتوجهت إلى أحد محلات العطور، وفي تلك الأثناء حضر المتهم بمفرده وتحرش بها، بأن مرر يده بوقاحة على منطقة حساسة من جسدها فاستغاثت بأحد أبناء بلادها الذي أبلغ الشرطة وقبض على المتهم على الفور.



وقال شاهد من شرطة دبي إنه انتقل إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وألقي القبض عليه، وادعى المتهم أنه لامسها دون قصد، لكن بمراجعة الكاميرات الخاصة بالمحل تبين أنه فعل ذلك متعمداً إذ كان يمكنه العبور خلفها دون أن يفعل ذلك لوجود مسافة كافية للحركة.