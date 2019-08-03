شرطة دبي تحلل الجرائم بـ 50 برنامجاً ذكياً

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفاد مدير إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العقيد عادل الجوكر، بأن مركز التحليل الجنائي يضم 50 برنامجاً ذكياً يساعد رجال البحث والتحري على تحليل جميع الجرائم الجنائية في كل مناطق الإمارة، وتحديد المناطق الساخنة، ثم إجراء تحليل شامل ودراسات حول أسباب وقوع هذه الجرائم والثغرات الموجودة فيها والعمل على معالجتها، ووضع الحلول لها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تلك المناطق، الأمر الذي يسهم في خفض معدلات الجريمة استناداً إلى نتائج التحاليل التي تم إجراؤها وتطبيقها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، بمجلس مديري مراكز الشرطة. وأكد المري أهمية الدور الذي يقوم به مجلس مديري مراكز الشرطة في تعزيز التواصل بين المراكز، بهدف تطوير إجراءات العمل والتنسيق مع الشركاء في ما يتعلق بالعمل الأمني والخدمي، منوهاً بجهود مراكز الشرطة وما حققته من نتائج متميزة في الفترة الماضية من خلال فرق العمل المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد. وقدّم مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، العميد عبدالله خادم سرور المعصم، نبذة للحضور عن أفضل الممارسات الشرطية في مراكز الشرطة، والجهود المبذولة في التنسيق بين الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والإشراف على المبادرات والمشروعات والمقترحات والمراسلات الداخلية والخارجية المتعلقة بالمجلس، والتنسيق والتنظيم لعقد الاجتماعات ومتابعة تنفيذ قراراتها، وإنجاز مهام المجلس الأخرى. كما قدّم نبذة عن ملتقى شركاء النجاح المزمع عقده في أكتوبر المقبل بهدف زيادة الربط الإلكتروني مع الشركاء، وتحسين وتطوير العمليات والخدمات المشتركة بين مراكز الشرطة والشركاء، وإيجاد قنوات اتصال فعالة مع الشركاء، وتحديد المشروعات المشتركة والسعي لتطويرها.