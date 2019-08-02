عصابة تخون أحد أفرادها وتحبسه مع الضحية في شقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غدرت عصابة بأحد أفرادها وتركته مع وسيط عقاري، ضحية عملية سرقة، داخل شقة، وأغلقت عليه الباب وفرت هاربة، بعدما نجحت في استدراج الضحية، من خلال بطاقة دعائية لمركز تدليك «مساج»، إلى فخ لسرقته بالإكراه، وتم القبض على أحد المتهمين في القضية، وإحالته إلى النيابة العامة في دبي التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته.

وأفاد المجني عليه في التحقيقات بأنه شاهد بطاقة دعائية مثبتة على إحدى السيارات، فاتصل هاتفياً، وردت عليه فتاة وأرشدته إلى عنوان شقة بالمدينة العالمية، فتوجه إلى هناك على الفور.

وبعد وصوله قدمت الفتاة له خدمة المساج، وبعد انتهائه توجه إلى الباب، وفوجئ بثلاثة أشخاص يدفعونه إلى الداخل، ثم أغلقوا الباب وانهالوا عليه بالضرب، وسحب أحدهم محفظته، فيما كان أنفه ينزف، ثم وضعوه على كنبة، وقام أحدهم بتصويره وهدد بتسليمه إلى الشرطة لو اتخذ أي إجراء ضدهم، بدعوى أن المساج غير مشروع، ثم فر متهمان ومعهما الفتاة، وتركوه مع المتهم الثالث بعد أن غدروا به.

وقال المجني عليه إن المتهم الذي تركه أصحابه توجه إلى النافذة وشرع في الاستغاثة حتى تجمهر الناس أسفل البناية وحاولوا فتح الباب دون جدوى، وبادر المتهم بالقفز إلى شرفة الشقة المقابل، فقفز المجني عليه خلفه، وقبضت الشرطة على المتهم وكشف عن هوية بقية أفراد العصابة وجارٍ البحث عنهم.