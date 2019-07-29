وفاة رضيعة مواطنة في حريق بدبي

المصدر: محمد فودة-دبي

توفيت رضيعة مواطنة حرقاً في منزل أسرتها بمنطقة البرشاء أمس، حيث شب حريقاً في غرفة كانت الطفلة نائمة فيها ما أدى إلى وفاتها.

وزار منزل أسرتها القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، وتفقد الموقع واطلع على تقارير خبراء الحرائق والهندسة الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية حول ملابسات الحريق، بغرض تحديد أسبابه، كما قدم خالص التعازي لأسرة المواطن حميد الخروصي في وفاة الرضيعة.

وقال مدير مركز شرطة البرشاء بالنيابة العقيد ماجد سلطان السويدي إن بلاغاً ورد مساء أمس إلى مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات حول وقوع حادث حريق في منزل أسرة مواطنة بمنطقة البرشاء 3، فانتقلت دوريات الدفاع المدني والشرطة إلى الموقع، وتبين أن الحريق شب في غرفة كانت الطفلة نائمة فيها ما أدى إلى وفاتها.