امرأة تواجه رجلاً حاول اغتصابها بـ"الركل"

المصدر: محمد فودة-دبي

قاومت امرأة حلاقاً من جنسية دولة آسيوية كمن لها بالقرب من مصعد في بناية تسكن بها، ثم جرها من يدها محاولاً سحبها إلى المخرج المؤدي إلى الدرج للابتعاد عن أعين رواد المبنى قاصداً ممارسة الجنس معها إلا أنها استطاعت مقاومته وركلته بقوة وصرخت مستنجدة بالمارة ما دفعه إلى الفرار، ووجهت إليه النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية الشروع في الاغتصاب.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها انتهت من عملها ووصلت إلى البناية في حوالي الساعة الثانية صباحاً، وأثناء انتظارها المصعد فوجئت بالمتهم يخرج من باب الدرج، ويمسكها من يدها محاولاً جرها إلى الداخل لكنها أبعدت يده وسقطت على الأرض فحاول سحبها من رجلها إلى أنها صرخت وركلته حتى ابتعد عنها.

وذكر شاهد من شرطة دبي إنه انتقل إلى موقع البلاغ وشاهد الكاميرات وتأكد من محاولة سحب المجني عليها واغتصابها، لكنها استطاعت مقاومته، وتم تحديد هويته وتبين أنه غادر الدولة، فعممت الشرطة عليه وضبط أثناء عودته إلى البلاد.