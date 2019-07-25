جمارك دبي تحبط تهريب 800 ألف حبة «كبتاجون»

المصدر: دبي ـ وام

أحبطت جمارك دبي محاولة لتهريب 800 ألف حبة «كبتاجون» المخدرة إلى داخل الدولة، كانت مخبأة في خزان وقود أحد القوارب، وذلك في ضبطية نوعية أطلق عليها عملية «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات».

وأكد مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، شعيب محمد السويدي، أن نظام محرك المخاطر الذكي، الذي ابتكرته وطورته الجمارك أسهم في كشف الضبطية من خلال قدرات النظام على تقييم مختلف المخاطر الأمنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وأضاف أن فريقاً من قسم المهام الخاصة تتبع الشحنة والتدقيق والتفتيش عليها، موضحاً أن هذا القسم يتمتع بمهارات خاصة في تفتيش البضائع والحاويات، بفضل الخبرات المكتسبة من العمل الميداني والدورات التخصصية التي التحق بها، كما يقوم الفريق بالتنسيق مع الجهات الأمنية في ما يخص التسليم المراقب للحاويات والشحنات التي تخرج من الحرم الجمركي.

بدوره، قال مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية، يوسف الهاشمي، إن جمارك دبي تمكنت من التصدي بكفاءة عالية لمحاولة تهريب هذه الكمية الضخمة من الحبوب المخدرة، بفضل اليقظة والحس الأمني لدى ضباط التفتيش الجمركي، والتعاون والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية في مكافحة تهريب المواد الممنوعة.