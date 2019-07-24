محاكمة شاب هدد فتاة وحرضها على الفجور في وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

نظرت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، قضية اتهام شاب خليجي، بتهديد فتاة من جنسية خليجية (مجني عليها) عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفجور ودخول حسابها الالكتروني دون تصريح وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وخدماتها وحيازة مواد إباحية وتحسين المعصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم قام بتهديد المجني عليها وإسناد أمور تخدش حيائها، والدخول إلى الموقع الالكتروني للمجني عليها دون إذنها، حيث أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه، وأفاد أنه لم يتواصل مع المجني عليها عبر برنامج الواتساب.

وطلب محامي الدفاع عن المتهم من هيئة المحكمة، مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات للحصول على سجل المكالمات الواردة بين المتهم والمجني عليها، من نهاية 2018 وحتى نهاية مارس العام الجاري، كما طلب الاستعلام من شرطة رأس الخيمة عن وجود بلاغ هروب للمجني عليها من منزل أسرتها لإرفاقه في ملف الدعوى، وطلب كشف بأسماء النزلاء في أحد فنادق رأس الخيمة للتأكد من قيام المتهم بحجز غرفة في الفندق لمواعدة المجني عليها، لافتا إلى أن المتهم ينفي قيامه بحجز غرفة في أحد الفنادق لمقابلة المجني عليها والتحسين على المعصية.

وطلب محامي الدفاع من هيئة المحكمة، الاستماع لأقوال ضابط التحريات الذي أشرف على واقعة ضبط المتهم، والاستماع لأقوال شرطي من قوة الضبط للتأكد من صحة الذاكرة الإلكترونية التي تم ضبطها مع المتهم، كما طلب الاستماع لأقوال موظف في الحكومة الالكترونية للتأكد من المعلومات التي بداخل الذاكر الالكترونية لهاتف المتهم، وحدد المحكمة جلسة الأسبوع المقبل موعدا لاستكمال النظر في القضية.