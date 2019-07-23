6 متهمين يعترفون بالشروع في قتل نجار من أجل «الفضة»

المصدر: أمين الجمال - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، قضية شروع في قتل نجار خمسيني بهدف السرقة، يتهم فيها ستة آسيويين، بينهم متهمان هاربان، واعترف المتهمون في التحقيقات بارتكابهم جناية الشروع في القتل العمد والسرقة. وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهمين سرقوا من المجني عليه ثماني سبائك من الفضة، بقيمة 24 ألف درهم، موضحة أن المتهمين ترصدوا الشقة التي وقعت فيها جناية الشروع في القتل العمد المصحوبة بجريمة السرقة، قبل أسبوع من يوم الواقعة، عن طريق أحدهم، الذي كان على صلة بسكان الشقة، وفي يوم 18 من فبراير الماضي، توجهوا إلى الشقة، ثم طرق أحدهم الباب واختبأ الآخرون. وعندما فتح المجني عليه الباب فوجئ باندفاع المتهمين إلى داخل الشقة، وطعنه اثنان منهم طعنات عدة في أمكان متفرقة في جسده، ليخبرهم بمكان مفتاح الخزنة، وعندما سقط مغشياً عليه كسروا درج المكتب، وحصلوا على مفتاح الخزنة، واستولوا على سبائك الفضة، ولاذوا بالفرار. وذكرت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم جناية الشروع في القتل العمد، والسرقة، وأحالتهم النيابة إلى المحكمة.