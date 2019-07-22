إفريقي يعتدي على شرطي حاول إيقاظه

المصدر: أبوظبي -الإمارات اليوم

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، النظر في قضية رجل من جنسية إفريقية، متهم بمقاومة شرطي، والهرب منه، وقررت تأجيل الجلسة إلى الـ30 من يوليو الجاري للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى وجود شاب إفريقي كان نائماً في أحد المرافق العامة بأبوظبي، وأثناء محاولة أحد رجال التحريات إيقاظه، دفع المتهم الشرطي وهرب سريعاً، فيما جرى تعقبه من قبل الجهات المختصة، والقبض عليه.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم ثلاثة أشهر، مع الإبعاد من الدولة عقب تأدية العقوبة. ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فاستأنف أمام محكمة الاستئناف.

وأنكر المتهم خلال الجلسة دفعه أحد رجال الشرطة أثناء محاولة إيقاظه، مشيراً إلى أنه كان خائفاً من الشخص الذي حاول إيقاظه، ما جعله يدفعه من دون وعي ويهرب، ظناً منه أنه يدافع عن نفسه.

وأشار المتهم إلى أنه ليس لديه أي سابقة أو قضية، مطالباً ببراءته، واستخدام أقصى درجات الرحمة والرأفة معه، خصوصاً أنه قضى شهراً في الحبس، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية.