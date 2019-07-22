خليجي يهدّد طليقته بهتك عرض جارتها

المصدر: أمين الجمال - دبي

نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية تهديد بهتك العرض، متهم فيها خليجي (43 سنة)، عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس أب»، ضد جارته، التي أبلغت الشرطة بالواقعة.

وتوضح أوراق القضية أن المبلِّغة سمعت طرقاً على باب بيتها في أحد الأيام، وعندما فتحت الباب فوجئت بجارتها (طليقة المتهم) تستغيث بها، وكانت حافية القدمين، وتبدو عليها آثار الضرب. وعندما سألتها المُبلِّغة عما حدث لها، أخبرتها بأن المتهم هو الذي فعل بها ذلك، فأبلغت الشرطة ضده، فاستدعته الشرطة ووقّع على تعهد بعدم التعرض لطليقته، وبعد فترة اعتدى عليها مرة أخرى، فخرجت من منزلها ولم ترجع.

وأشارت أوراق القضية إلى أن طليقة المتهم تواصلت مع المبلغة بعد فترة طويلة من اختفائها، وأخبرتها بأن المتهم تواصل معها، وأرسل لها رسائل صوتية عدة عبر «واتس أب»، هدد فيها بأنه سوف يدخل بيت المُبلّغة ويهتك عرضها بالإكراه أمام زوجها، ما دفع الأخيرة إلى فتح بلاغ ضده.