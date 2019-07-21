رجل يعتدي على شرطي حاول إيقاظه

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، قضية اتهام رجل من جنسية دولة افريقية قاوم رجل شرطة ثم هرب من مكان الواقعة، وقررت تأجيل للجلسة الي يوم 30 يوليو الجاري للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد رجال الشرطة بإيقاظ شاب إفريقي نائم في أحد المرافق العامة بأبوظبي للاستفسار عن هويته،، وسبب نومه في مكان عام، إلا أن المتهم قام بدفع الشرطي والهروب سريعا، فيما جرى تعقب المتهم من قبل الجهات المختصة والقبض عليه.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم 3 أشهر مع الإبعاد خارج الدولة عقب تأدية العقوبة، ولم يلقى الحكم قبولا لدى المتهم فاستأنف الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي.

وأنكر المتهم خلال جلسة الاستئناف، تهمة مقاومة رجل شرطة والاعتداء عليه، مشيرا إلى انه كان نائماً وقت الواقعة وشعر بالخوف من الشخص الذي كان يحاول إيقاظه، مما جعله يدفعه بدون وعي ويهرب ظنا منه أنه يدافع عن نفسه.

وأشار المتهم إلى عدم إدانته في أي قضايا سابقاً وأنه لم يصدر منه أي مشاكل أو شكاوى طوال مدة تواجده في الدولة، مطالبا ببراءته واستخدام أقصى درجات الرحمة والرأفة معه خاصة وأنه قضى شهرا في الحبس، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية.