جلسة "شراب" تقود طاهيين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل

المصدر: أمين الجمال - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي، طاهيين آسيويين إلى محكمة الجنايات، إذ وجهت النيابة للطاهي الأول (32 سنة) تهمة ارتكاب جناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار مع جنحتي الاعتداء على سلامة جسم الغير، والسب، فيما اتهمت الثاني (26 سنة) بارتكاب جنحتي الاعتداء على سلامة جسم الغير والسب.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن الطاهيين المتهمين اجتمعا في سكنهما مع أصدقاء آخرين في الرابعة من مساء يوم 23 نوفمبر الماضي، ليتعاطوا المشروبات الكحولية، وأثناء ذلك دار بين المتهمين حديث تصاعدت حدته حتى بلغت حد الشجار، والتراشق بالألفاظ البذيئة، والتدافع بالأيدي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني سدد عدة لكمات على رأس المتهم الأول، ثم غادر المكان إلى مقر الشركة التي يعملان بها، والتي لا تبعد كثيراً عن مقر السكن، مشيرةً إلى أن المتهم الثاني فوجئ بحضور الأول وبيده سكين، ثم انهال عليه بها من دون سابق إنذار، حيث سدد له أربع طعنات سطحية وقطعية، في منطقة البطن والظهر، كادت أن تودي بحياته لولا تدخل الحاضرين بالإسعافات السريعة.

واعترف المتهمان في تحقيقات النيابة بما ارتكباه من تهم، إذ قال المتهم الأول إنه ذهب إلى مقر الشركة، متعقباً المتهم الثاني، ثم دخل المطبخ وأحضر سكيناً منه، ثم طعنه بها، عازياً ذلك إلى حالة السكر التي كان عليها، مؤكداً أنه كان يريد تخويفه ولم يقصد قتله، فيما اعترف المتهم الثاني بسب الأول، ولكمه.