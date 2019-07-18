محاكمة 7 آسيويين بتهمة الاعتداء على شخصين

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة جنايات أبوظبي محاكمة سبعة أشخاص آسيويين بتهمة الاعتداء على سلامة جسدَي شخصين آخرين، بأن احدثوا بهما إصابات أسفرت عن عجز نسبته 40%.

وخلال الجلسة أنكر المتهمون جميعاً ارتكابهم جناية الاعتداء على سلامة جسد المجني عليهما، وأرجعوا الأمر إلى مشادة كلامية تطورت إلى تبادل الاشتباك بين المجني عليهما والمتهم الأول، وأنهم حاولوا التفريق بينهم، والتمسوا من هيئة المحكمة تصوير ملف القضية حتى يتسنى لهم تقديم الدفاع. وأكد المتهم الأول أن المجني عليهما والمتهمين هما من بادرا بالاعتداء عليه، وهو ما دعاه للدفاع عن نفسه، مكرراً عدم إصابتهما خلال المشاجرة، فيما أكد بقية المتهمين أنهم لم يكونوا طرفاً في المشاجرة، ودورهم اقتصر على محاولة التفرقة بين المتهم الأول والمجني عليهما.

من جانبها، قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الاثنين المقبل، مع التصريح بتصوير ملف القضية للمتهمين حتى يتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم.