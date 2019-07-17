اتهام موظف بنك باختلاس 1.2 مليون درهم من حساب عميل

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي، قضية موظف بأحد البنوك متهم باختلاس مليون و200 ألف درهم، عن طريق سرقة شيك من دفتر شيكات أحد عملاء البنك، وتزوير توقيعه، وهروبه خارج الدولة.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في دبي، أن المتهم عربي (42 عاماً)، كان يعمل موظف خدمة عملاء في أحد البنوك الوطنية، وغافل أحد عملاء البنك، وسرق شيكاً من دفتره، وحرره باسم إحدى شركات السفر والسياحة، وزوّر توقيع صاحب الشيك، ثم أودع المبلغ في حساب الشركة.

وبيّنت التحقيقات أن المتهم كان يزوّد شركة السفر والسياحة بتذاكر سفر مخفضة، حصل عليها من بعض معارفه الذين يعملون في شركة خدمات المسافرين، ومن ثم تستفيد شركة السفر والسياحة من فرق أسعار التذاكر، وتمنح المتهم عمولة مقابل هذه التذاكر.

وأشارت التحقيقات إلى أن عدداً من التذاكر التي سلمها المتهم إلى الشركة تم إلغاؤها، ولذلك طالبت الشركة المتهم بتسديد 600 ألف درهم، ما دفعه إلى ارتكاب جريمة اختلاس الشيك موضوع الدعوة، وتحويل مليون و200 ألف درهم إلى حساب شركة السفر، ثم طالبها بتحويل 200 ألف درهم إلى حساب شركة أخرى تعمل في مجال التجارة العامة، وإعطائه 400 ألف درهم نقداً، لافتة إلى أن المتهم هرب من الدولة بعد صرف الشيك وحصوله على المبلغ المسروق.