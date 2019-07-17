خادمة تتهم ممرضاً بهتك عرضها

المصدر: أمين الجمال - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي ممرضاً آسيوياً (35 سنة) إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض خادمة بالإكراه، تعمل معه في فيلا يرعى صاحبها صحياً.

وتفيد أوراق القضية بأنه قبل ثلاثة أيام من حلول رمضان الماضي، استغل المتهم خلو الفيلا إلا من الخادمة التي كانت مستلقية تحت الدرج تأخذ قسطاً من الراحة بعد الانتهاء من الأعمال المنزلية، وراح يراودها عن نفسها، فامتنعت بشدة، وأخبرته بأنها متزوجة، وحاولت الابتعاد عنه، إلا أنه أمسك بيدها بقوة، فعجزت عن الإفلات منه، ثم قبّلها رغماً عنها.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، إنها خافت أن تخبر رب البيت أو زوجته، خشية أن ينهيا خدماتها، إذ إنه لم يمر على بدء عملها في الفيلا سوى شهرين، وما أكد خوفها أن المتهم تسبب في إنهاء خدمات خادمتين قبلها من المكان نفسه، مشيرةً إلى أن المتهم راودها عن نفسها مرات عدة بعد هذه الواقعة إلا أنها كانت تتجاهله.

وأضافت أن المتهم استغل وجودها داخل مجلس الفيلا بمفردها، بعد أسبوع من انقضاء شهر رمضان، ودخل عليها وراودها عن نفسها مجدداً لكنها أبت، فأمسك بها بقوة، وراح يقبلها ويتحرش بها، ولم تتمكن من الإفلات منه على الرغم من بكائها، إلا عندما همست له بقولها «صوت ماما»، فخاف وخرج من المجلس.

وذكرت أن المتهم عاود بعد أيام تحرشه بها، موضحةً أنها فوجئت به يناديها قبيل صلاة الفجر في أحد الأيام، فاستجابت لندائه ظناً منها أنه يريد شيئاً للمريض، إلا أنه راودها مرة أخرى عن نفسها، وأحكم قبضته عليها، وظل يتحرش بها، ولم يردعه سوى خوفه من حضور أحد من أصحاب الفيلا، مشيرة إلى أنها شكت إلى زوجة صاحب الفيلا في الصباح ما وقع لها من المتهم، فأخبرت الأخيرة زوجها، وبدوره أبلغ الشرطة عن الممرض.