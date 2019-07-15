محاكمة مسافر بتهمة تهديد موظف في المطار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة استئناف أبوظبي محاكمة عربي متهم بتهديد موظف عام، يتبع الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، وعدم إطاعة الأمر الصادر له من موظف له صلاحيات قانونية. وبسؤال هيئة المحكمة المتهم، أنكر الاتهام المنسوب إليه، مشيراً إلى حدوث سوء تفاهم بينه وبين الموظف (الشاكي)، خلال وجوده في المطار لإنهاء إجراءات سفره، وخلال المشادة التي وقعت بينهما، طالب الموظف بالتحدث إليه بشكل أفضل، وإلا سيقوم بتقديم شكوى ضده في حال استمراره بالحديث بشكل غير لائق. وقال المتهم إن الشاكي استبق بتقديم بلاغ ضده، مشيراً إلى أنه اتهام كيدي لمنعه من التقدم بشكوى. ومن جانبها، طالبت المحامية الموكلة للدفاع عن المتهم بتكفيل موكلها، وقدمت مستندات لدعم طلبها، مشيرة إلى أن موكلها محبوس منذ 21 يوماً على ذمة هذه القضية فقط، كما التمست أجلاً لتصوير ملف القضية، وإعداد دفاعها عن المتهم.