«مرور رأس الخيمة» تنفذ حملة على «الكراجات»

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

نفذت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حملة تفتيشية استهدفت أصحاب ورش الكراجات تحت شعار «صيفنا آمن»، بهدف التأكد من التزامها بالقرارات المتعلقة بشأن عدم إحداث تغييرات في هيكل أو لون المركبة المتضررة، من دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، المتمثلة في سلطة الترخيص.

وقال مدير فرع المباحث والتعقيب، النقيب محمد زيد الشحي، الذي ترأس فريق التفتيش، إن الفرع يكثف جهوده الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، خصوصاً خلال فترة الصيف لمنع كل مظاهر الإخلال بأمن وسلامة الطريق، وضبط الورش المخالفة بهدف حفظ حقوق الآخرين ومنع السلوكيات السلبية وغير الحضارية.

وأكد أن الفرع يعمل في إطار التزامه بتنفيذ رؤية ورسالة وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

ودعا الشحي الكراجات إلى ضرورة التعاون التام مع رجال المرور في إنجاح حملتهم، والمحافظة على الممتلكات والأرواح من خلال التزامهم بالتعليمات والتوجيهات الصادرة، مؤكداً أن العمل المشترك بين الشرطة والجمهور من أهم مقومات تحقيق الأمن والأمان.