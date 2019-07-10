موظف حكومي يهدد طليقته بالقتل ويطلب منها إبلاغ الشرطة

المصدر: أمين الجمال - دبي

اعترف موظف حكومي (26 سنةً) في تحقيقات النيابة العامة في دبي، بتهديده طليقته بالقتل، وإتلاف أثاث في بيتها، ومن ثم أحالته النيابة إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بأشد عقوبة وفقاً للقانون.

وأفادت المجني عليها في التحقيقات بأن المتهم كان يقطن معها في شقتها قبل أن يطلقها، في منطقة مردف، مشيرة إلى أن المتهم طلقها خلال شهر مايو الماضي، وترك الشقة، ومن ثم جمّعت متعلقاته من ملابس وأوراق وغيرها، حتى يأتي ليأخذها.

وأضافت أن المتهم تواصل معها عبر "واتساب"، بعد فترة من انفصالهما، وسألها عن بطاقة الصراف الآلي الخاصة به، فأخبرته بأنها موجودة في الشقة، وصورتها وأرسلتها له على "واتساب"، حسب طلبه، ثم أخبرها أنه سيحضر ليأخذ البطاقة في وقت لاحقاً.

وذكرت المجني عليها أنها فوجئت بالمتهم يرن جرس باب شقتها في الخامسة صباح يوم الواقعة، وطلب منها بطاقة الصراف الآلي، فأخبرته أنها بين متعلقاته، ومن ثم نشبت بينهما مشادة كلامية حول طريقة تجميعها متعلقاته، وهددته إن لم يأخذ معه هذه المتعلقات، فسوف ترسلها إلى والدته في إمارة عجمان، عندئذِ اشتد غضبه، وأتلف بعض أثاث الشقة بما يقدر ثمنه 2000 درهم.

وأشارت المجني عليها إلى أن المتهم أحضر سكيناً من المطبخ، وهددها بالقتل، مردداً عبارة "بلغي الشرطة".

وأحرق المتهم سلة المهملات، فرن جرس الإنذار، وعلى الفور حضر حارس البناية، ما دفع المتهم إلى الهرب.