اتهام رجلين وامرأتين بهتك العرض بالرضا

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة جزاء الفجيرة في قضية خمسة أشخاص يحملون جنسية دولة إفريقية، أربعة منهم (رجلان وامرأتان) متهمون بهتك العرض بالرضا، وتحسين المعصية، وشرب الخمر، والخامس متهم بحيازة مشروبات كحولية بغرض الاتجار.

وتفيد أوراق القضية بأن المتهمين الأول والثاني هتكا عرض المتهمتين الرابعة والخامسة بالرضا، وذلك دون رابط شرعي يبيح لهم ذلك، بعد أن شربوا الخمر في سكن خاص بالمتهمين الأول والثاني والثالث.

ووجهت المحكمة تهمة العمل بتأشيرة زيارة للمتهمتين الرابعة والخامسة، اللتين حضرتا إلى الدولة بتأشيرة زيارة من أجل البحث عن عمل، إلا أنهما عملتا بتأشيرة الزيارة بشكل مخالف للقانون، واعترفت المتهمتان بعملهما خادمتين مؤقتتين في مكتب خدم.

ووجهت المحكمة للمتهم الثالث تهمة البقاء في الدولة على الرغم من تجاوزه الفترة المسموح بها، إلا أن المتهم أنكر التهمة قائلاً إن «رب عملي هو المسؤول عن بقائي على الرغم من محاولاتي المتكررة معه العودة إلى وطني، إلا أنه أصر على أن هناك مهلة تسمح ببقائي ولا خوف من هذه المسألة، فكيف أنا من أحاسب على ذلك؟» كما أنكر تهمة حيازة المشروبات الكحولية بغرض الاتجار، مشيراً إلى أنه قام بشرائها من أحد الباعة بغرض الاستخدام الشخصي.

• المتهمتان اعترفتا بدخول الدولة بتأشيرة زيارة والعمل خادمتين.