مندوب مبيعات يواجه تهمة تهديد بالقتل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، التحقيق مع مندوب مبيعات آسيوي (44 سنة)، متهم بتهديد آخر بالقتل إذا طلب منه تسديد المبالغ التي أقرضه إياها.

وأفاد شاهد من الجنسية نفسها، في تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأنه كان بصحبة المجني عليه، عندما طلب من المتهم سداد ما عليه من مال، أقرضه والده إياه سابقاً، إلا أن المتهم قابل هذا الطلب بثورة من الغضب، وهدد المجني عليه قائلاً: «إذا طلبت أي نقود أخرى فسأقتلك»، مضيفاً: «ذكر المتهم أن والده يعمل لدى شخصية مهمة، ولا يستطيع أحد أن يمسه بأذى».

وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية التهديد، مطالبة بمعاقبته بأشد عقوبة طبقاً لمادتي الاتهام.