محامٍ يطالب ببراءة متهمين من تسهيل «التعاطي»

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة استئناف الفجيرة في قضية خليجيين متهمين بتسهيل تعاطي المخدرات، عبر إدارة شقة سكنية لتعاطي المخدرات، وطالب محامي الدفاع ببراءة المتهمين.

وقضت محكمة الجنح في جلسات سابقة الحكم على المتهم الأول بالسجن 10 سنوات، وعلى المتهم الآخر بالسجن خمس سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى اشتباه رجال التحريات في شقة سكنية يرتادها مجموعة من الشباب بشكل ملحوظ، وبالتحري والمتابعة لمدة 25 يوماً تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وعليه انتقل أفراد من إدارة مكافحة المخدرات لضبط المتهمين، إلا أنه تم رصدهما وضبطهما في أحد الشوارع العامة.

بدوره، قدم المحامي الموكل عن المتهمين دفوعاً تحمل تساؤلات حول عدم ضبط المتهمين أثناء مراقبتهما داخل الشقة بدلاً من ضبطهما في أحد الشوارع العامة في الإمارة، على الرغم من ورود معلومات تفيد بتسهيلهما تعاطي المخدرات داخل الشقة المشار إليها، طالباً البراءة لموكليه.