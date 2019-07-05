اتهام شاب بهتك عرض طالبة بالإكراه

المصدر: أمين الجمال - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، التحقيق مع شاب آسيوي (22 سنة)، بتهمة هتك عرض طالبة (16 سنة) بالإكراه.

وأفادت أوراق القضية بأن المتهم تعرف إلى المجني عليها في المدرسة التي كان يدرس فيها، ونشأت بينهما صداقة، وتكرر لقاؤهما خارج البيت والمدرسة، مشيرة إلى أن المتهم اصطحب المجني عليها ذات يوم إلى كورنيش الممزر برفقة أحد أصدقائه، وبعد أن نزل صديقه من السيارة راود الطالبة عن نفسها، فرفضت بشدة، إلا أنه لم يبالِ برفضها ودموعها وهتك عرضها بالقوة، وبعد أن انتهى من فعلته أرجعها إلى بيتها، ووعدها بعدم تكرار ذلك. وذكرت تحقيقات النيابة العامة في دبي أن المتهم طلب من المجني عليها مقابلته، بعد أسبوع من الواقعة، وأقلها بسيارته إلى منطقة النهدة، ثم طلب منها أن يكرر معها فعلته السابقة، إلا أنها رفضت ذلك، لكنه لم يخلِ سبيلها إلا بعد أن تعهدت له بالسماح له بفعل ذلك في المرة المقبلة، وعند عودتها إلى منزل أسرتها أخبرت أختها بما حدث، فأبلغت الأخت الشرطة.

الفتاة أخبرت أختها بما حدث فأسرعت بإبلاغ الشرطة.