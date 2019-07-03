مخمور يقود مركبة في الاتجاه المعاكس ويعتدي على شرطي

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي



باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلساتها التي عقدت صباح اليوم، محاكمة شاب عربي، متهم بقيادة مركبة من دون لوحات معدنية، والسير في الاتجاه المعاكس، والتعدي على موظف شرطة خلال محاولته القبض عليه، وتعاطي المؤثرات العقلية، إضافة إلى قيادة المركبة تحت تأثير المخدر وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور، وتعريض حياة الآخرين للخطر.



وخلال الجلسة حضر المستأنف، والمحامي الموكل للدفاع عنه، والذي دفع بعدم وجود حالة التلبس خلال القبض على المتهم، مؤكدا على أن سقوط اللوحة المعدنية للمركبة لم يكن متعمدا من قبل المتهم ولكن كان نتيجة لظروف الطقس السيئة في يوم الواقعة الذي شهد سقوط فيها أمطار غزيرة أسفرت عن سقوط اللوحة، فيما ظن رجل الشرطة أن المتهم يقود المركبة بدون اللوحة.



ودفع المحامي ببطلان الأدلة لانتفاء أركان الجرائم المنسوبة له، وانتفاء القصد الجنائي، كما دفع أيضا ببطلان شهادة شهود الإثبات، مؤكدا على أن شهادة الشهود تفتقد للعناصر المطلوبة للشهادة، لكي تكون مستقلة، والتمس من هيئة المحكمة تكفيل المتهم نظرا لظروف القضية وعدم وجود سوابق لديه، فيما قررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 من يوليو الجاري.