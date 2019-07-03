إخلاء 66 شخصاً من مجمع سكني إثر احتراق فيلا برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تمكن رجال الدفاع المدني برأس الخيمة، أول من أمس من إخلاء 66 شخصا من مجمعين سكنيين إثر اندلاع حريق في إحدى الفلل السكنية متسببا في احتراقها بالكامل.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد محمد عبد الله الزعابي، إن غرفة العمليات تلقت أول من أمس بلاغا الساعة 13:55 من شخص يفيد باحتراق فيلا سكنية في منطقة البريرات في مدينة رأس الخيمة تقع ضمن مجمع سكني.

وأوضح أنه تم إرسال فرق الإطفاء وسيارات الاسعاف الوطني لمكان البلاغ وتبين احتراق فيلا مكونة من 5 غرف و3 حمامات ومطبخ، كما تسببت النيران في احتراق ممتلكات السكان الشخصية وهي: أربعة جوازات سفر ومبالغ مالية ومجوهرات.

وأضاف، أنه تم اخلاء المجمع السكني المجاور للفيلا السكنية من السكان المتواجدين والبالغ عددهم 66 شخصا كخطوة احترازية حفاظا على سلامتهم، ولفت إلى أنه تم تجميعهم في مكان آمن قبل أن تباشر فرق الإطفاء التعامل مع الحريق واخماده والسيطرة عليه ومنع تطوره وامتداده لبقية الفلل السكنية المجاورة.

وأوضح أن الحادث أسفر عن وقوع خسائر مادية دون أي إصابات بشرية، كما تم تسليم ملف الحريق لجهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة لتحديد أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

