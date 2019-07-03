حارس يعتدي على شرطي ويعض يده للفرار منه

المصدر: أمين الجمال - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي، حارساً أفريقياً 30 سنة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة التعدي على موظف عام أثناء تأديته مهام وظيفته، حيث عضّ المتهم يد شرطي، بقصد الفرار منه.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه اشتبه في سيارة بمنطقة الوحيدة، وبداخلها المتهم الذي كان يقودها، وشابان آخران يحملان الجنسية نفسها، مشيراً إلى أن الشبان الثلاثة لاذوا بالفرار بالسيارة، عندما حاول استيقافها، إلا أن الدورية تمكنت من إيقافهم.

وأضاف أن الشبان الثلاثة، ترجلوا من السيارة، ولاذ اثنان منهم بالفرار، متابعاً: "لاحقت المتهم حتى أمسكت به، وأوثقت ربط يديه على الرغم من مقاومته الشديدة، وعضه إبهامي الأيمن، محاولا الفرار".

وذكر المجني عليه في التحقيقات أنه طلب من العمليات في شرطة دبي إرسال دورية مساندة، ومصور جنائي، وخبير بصمات إلى مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن نقل سيارة المتهمين التي كانت محملة بكمية كبيرة من المشروبات الكحولية.