محاكمة متهم قاد مركبة تحت تأثير المخدر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، في قضية عربي متهم بـ10 تهم، منها استعمال رخصة قيادة الغير، والاستيلاء على رخصة الغير، وقيادة مركبة تحت تأثير مخدر، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والادعاء بأنه موظف في إحدى الشركات المعروفة، وأجّلت المحكمة القضية إلى 11 من سبتمبر المقبل.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم عن ارتكاب عدد كبير من التهم، قرر أن المركبة مرتكبة المخالفات محل اتهامه، غير مسجلة باسمه من الأساس، وأنكر جميع التهم المرورية المنسوبة إليه، كما أنكر تعاطي مادة مخدرة، مشيراً إلى أنه يتلقى علاجاً يحتوي على مادة مخدرة وفق وصفة طبية، وطالب بتكفيله، لافتاً إلى أنه محبوس على ذمة هذه القضية منذ أربعة أشهر، وأنه لا توجد عليه أحكام في قضايا أخرى وليس لديه سوابق.

من جانبها، طالبت محامية الدفاع عن المتهم باستدعاء الشرطي الشاهد في القضية، لمناقشته بمعرفة المحكمة والدفاع، وطالبت بتقرير تفسيري عن فحص المادة العلاجية، التي تناولها المتهم وفق وصفة طبية، حتى يتسنى للمحكمة التأكد من أن العلاج الذي يتناوله يحتوي على مادة مخدرة. وقررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية لتقديم التقرير التفسيري من الطب الشرعي، الذي طالبت به محامية المتهم، وإعلان الشاهد (الشرطي) بمحضر الجلسة، وتكفيل المتهم بطريق المراقبة الإلكترونية حتى الفصل في الاستئناف.