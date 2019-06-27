شرطة دبي تكافح المخدرات بالتوعية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

شهد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، بحضور مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أحمد جلفار، افتتاح فعاليات منصة شرطة دبي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «أسرتنا هي مستقبلنا.. لا للمخدرات»، التي تنظمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، وذلك في «مردف سيتي سنتر دبي» على مدار ثلاثة أيام.

وتجوّل المري برفقه جلفار في أروقة المنصة، واستمعا إلى شرح حول الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدم للزوار، واطلع أيضاً على مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي والخدمات التي تقدهما للجمهور.

وأكد المري أن شرطة دبي تسعى دائماً للمشاركة في الفعاليات والأنشطة العالمية كافة مثل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لما لهذا اليوم من دور مهم في وقاية المجتمع وحفظه من براثن المخدرات ونشر التوعية والإرشاد، مقدماً شكره لكل فرق العمل المشاركة في تنفيذ الفعاليات.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد عيد محمد ثاني حارب، أنه تم توحيد شعار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات على مستوى الدولة، والمتمثل في «أسرتنا هي مستقبلنا.. لا للمخدرات»، نظراً لما للأسرة من دور مهم في رسم ملامح المستقبل من خلال المحافظة على أبنائها وحمايتهم من المخدرات.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، تقدم خلال الفعاليات رسائل توعية حول أخطار المواد المخدرة وسبل الوقاية والعلاج منها.

وحول الفعاليات، قال مدير مركز حماية الدولي، العقيد عبدالله حسن الخياط، إن منصة شرطة دبي في «مردف سيتي سنتر»، وإلى جانب ما ستقدمه من فعاليات توعوية وإرشادية حول أخطار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فإنها ستقدم مسابقات وجوائز لزوّار المنصة، أبرزها جولة في إحدى الدوريات الفارهة لستة زائرين بمعدل زائرين كل يوم، وعلى مدار ثلاثة أيام.