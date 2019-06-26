محاكمة شخصين بتهمة التسبب بوفاة عاملين في موقع إنشائي

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

نظرت محكمة الجنح في الشارقة في قضية متهم فيها شخصين من الجنسية العربية بتهمة التسبب بوفاة عاملين من الجنسية الآسيوية دون قصد، وذلك بعد أن سقطت عليهما الطوب خلال تواجدهما في مقر العمل محل الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما كان العاملان في مكان عملهما بأحد المواقع الإنشائية التي تشرف عليها الشركة التي كان يملكها المتهمان قبل بيعها لشخص أخر، إذ وقع على العاملين الطوب المخصص للبناء، ما أدى إلى وفاتهما بعد إصابتهما بإصابات بليغة.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، بأنهما لم يتخذا التدابير اللازمة والاشتراطات الأمن والسلامة، ما أدى إلى وفاة العاملين، فأنكرا الاتهام، وقالا إن ما حصل قضاء وقدر ، مشيران إلى أن الشركة كانت تحت أسمهما، ولكن كان يديرها شخص اخر قبل وقوع الحادثة.

وأجلت المحكمة القضية لتاريخ 21 يوليو المقبل لتزويدها بصورة من عقد البيع الذي يثبت تاريخ بيعهما للشركة.