امرأة تعتدي على شرطي وتحطم سيارة دورية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية قضية اتهام سيدة من جنسية أوروبية بشرب كحوليات بدون ترخيص، والتعدي بالضرب على أحد أفراد الشرطة، وإحداث تلفيات في دورية الشرطة.

وخلال الجلسة، اعترفت المتهمة بشرب كحوليات بدون ترخيص، فيما أنكرت تهمة التعدي على أحد أفراد الشرطة أثناء القبض عليها، وتهمة إحداث الضرر بدورية الشرطة والتي تنتج عنها كسر جزئي في الزجاج الخلفي للمركبة، مشيرة إلى أنها لا تتذكر تفاصيل الواقعة حيث كانت غائبة عن الوعي، تحت تأثير الكحوليات.

وتقدم دفاع المتهمة لهيئة المحكمة بتنازل الشرطي عن حقه لما بدر من موكلته، مؤكداً استعدادها لتحمل أية تكاليف نتيجة الأضرار التي لحقت بدورية الشرطة، مشراً إلى أن المتهمة لم تستخرج تصريح لشرب الكحوليات ولكنها غير مسلمة، ملتمساً تكفيلها.

وعبرت المتهمة خلال الجلسة عن بالغ أسفها لما بدر منها بدون وعي وتحت تأثير الكحول، مشيرة إلى أنها تقيم داخل الدولة منذ أكثر من 6 سنوات في أمان وسلام وتحترم قوانين الدولة وليس لديها أي مخالفات أو قضايا سابقة، ملتمستاً استخدام اقصى درجات الرأفة في محاكمتها.