رجل يقدّم زوجته للمحاكمة بشيك من دون رصيد

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي أمس، محاكمة خليجية متهمة بإصدار شيك من دون رصيد لمصلحة زوجها، بمبلغ 569 ألف درهم، وقرّرت المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة يوم الإثنين الموافق 19 من أغسطس المقبل لإعلان الشاكي (الزوج) بالحضور.

وخلال الجلسة قالت المتهمة في ردها على سؤال هيئة المحكمة، عن سبب تحرير الشيك، أن القضية كيدية، لرغبة زوجها في الانتقام منها بسبب خلافات بينهما، مشيرة إلى أنها كانت سلمت زوجها شيكاً على بياض، غير مدون به اسم المستفيد، لاستخدامه ضماناً بنكياً، وأنه وعدها بتمزيقه بعد انقضاء الغرض منه، إلا أنه احتفظ به من دون علمها، وعقب تعدد الخلافات بينهما وقيامه بتهديدها بالقتل، باستخدام آلة حادة (سكين)، استخدم الشيك القديم ضدها وحرّر اسمه عليه، وقدمه للنيابة بهدف الانتقام منها.

وأجابت المتهمة عن سؤال لقاضي محكمة الاستئناف إن كان لديها شهود من الأسرة أو الأقارب على تسليمها للشيك لزوجها كضمان بنكي، بالنفي موضحة أنها سلمته له في منزل الزوجية بهدف اتمام إجراءات ضمانات، ولم تسأله عن الشيك مرة أخرى لثقتها به، مؤكدة أن لديها شهوداً على الخلافات الزوجية بينهما وتهديده لها بسكين.