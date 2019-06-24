محاكمة 3 أشخاص بسرقة لوحات سيارات

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنح في الشارقة في قضية متهم فيها ثلاثة أشخاص من الجنسية الإفريقية بسرقة لوحات مركبات من إحدى المناطق بالشارقة ليلاً خلال اصطفافها بجانب بناية، واستخدام هذه اللوحات لسيارات أخرى.

وتعود تفاصيل القضية لتاريخ 3 يونيو من العام الماضي، عندما اشترك المتهمون بسرقة لوحتين لسيارتين خاصتين من منطقة أبوشغارة بالشارقة، وهربوا، وبعدها استخدموها لمركبات أخرى، إذ أبلغ المجني عليهم بفقدانهم لوحات مركباتهم ليلاً، وتم أخذ العينات والبصمات وتبين تورط المتهمين في السرقة، حسب التقارير الجنائية التي أثبتت ذلك، وتم ضبطهم وإحالتهم للقضاء.

وواجهت المحكمة المتهمين بما نسب إليهم وبتقارير الشرطة التي تثبت تورطهم في القضية، فأنكروا التهم، وقالوا إنهم لم يشتركوا في سرقة أي لوحة مركبة من الشارقة، ولكن عليهم قضايا أخرى منظورة في إمارة أخرى.

بدورها طلبت النيابة إدانة المتهمين، فيما قرّرت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 17 يوليو المقبل.