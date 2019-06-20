شرطة أبوظبي تضبط 12 مروج مخدرات بـ «ضربة موجعة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي، 423 كيلوغراماً من مخدريّ الهيروين والكريستال، مخبأة داخل تجاويف سرية في قطع غيار مركبات، في عملية تعدّ الأكبر على مستوى الدولة أطلقت عليها اسم «الضربة الموجعة»، وقبضت الشرطة خلال العملية على عصابة مكونة من 12 آسيوياً في أنحاء متفرقة بالدولة، بحوزتهم الكمية المضبوطة و500 ألف من الأقراص المخدرة «الكبتاغون».

وقال مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العقيد طاهر غريب الظاهري، إنه تم إطلاق اسم «الضربة الموجعة» على عملية القبض على العصابة، نظراً إلى النجاح الباهر الذي حققته على مدى أشهر من الرصد والمتابعة، وأسفرت عن توجيه ضربة استباقية غير متوقعة قصمت ظهر المروجين، وعصفت بتجارتهم غير المشروعة، وبدّدت أحلامهم الزائفة بالثراء الفاحش.

وذكر أن الإجراءات الأمنية المتبعة، والعمليات السرية التي تم تنفيذها وفق خطط محكمة، كان لها الأثر البالغ في الإطاحة بهذه الشبكة الإجرامية التي كانت تدار من خارج الدولة، لاستهداف الوطن وإغراق شبابه في براثن المخدرات والتعاطي.

وأكد أهمية الضبطية في منع الخطر المباشر في حال تسويق هذه الكمية الهائلة من المواد المخدرة، لافتاً إلى أن عناصر المكافحة مستمرون في أداء مهامهم لتوجيه الضربات الموجعة، الواحدة تلو الأخرى، للتصدّي للمروجين، وتفكيك خطوط الإمداد الساخنة من خارج الدولة، وكل من يتورّط في التهريب أو الاتجار في المخدرات، بأي طرق مبتكرة، وكذلك إحكام الرقابة على محاولات التعاطي، ضمن استراتيجية متكاملة لمكافحة المخدرات.

عملية «الضربة الموجعة» تعدّ الأكبر على مستوى الدولة