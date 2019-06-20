اتهام شخصين بتزوير تصريح حكومي

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية شخصين آسيويين، متهمين بتزوير محرر رسمي يعود إلى دائرة حكومية في الشارقة، وتحصل أحد المتهمين على 20 ألف درهم، نظير إصدار تصاريح مزورة لمولدات طاقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، عندما اشترك المتهمان الأول والثاني في تزوير صورة لمحرر رسمي لدائرة حكومية في الشارقة، للحصول على مولد طاقة مقابل 20 ألف درهم، من أحد الأشخاص، إذ قاموا بأخذ المولد بعد تزوير التصريح وأعطوه للعميل واستخدموه لأعمال خاصة بهما، وبعد اكتشاف التزوير تقدمت الدائرة ببلاغ للشرطة ضدهما ليتم ضبطهما، وإحالتهما إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، فأنكرا، وقال المتهم الثاني إن المتهم الأول طلب من شخص آخر الحصول على تصريح محول كهرباء، مقابل 20 ألف درهم، مشيراً إلى أنه تم تسليم المبلغ في الشارع العام، لتسهيل إجراءات الحصول على المولد، ولا يعرف أن التصريح كان مزوراً. وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 24 يونيو الجاري لاستدعاء الشهود في القضية، واستدعاء مسؤول التفتيش في الدائرة الحكومية لسماع أقواله.