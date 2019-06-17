آسيوي يرفض دية قتل شقيقه من متهم

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

رفض شاب من جنسية آسيوية التنازل عن حق القصاص من قاتل أخيه، مقابل مبلغ الدية الشرعية التي عرضها عليه المتهم من خلال المحامي المنتدب الموكل بالدفاع عنه، وأصرّ خلال الجلسة في محكمة جنايات الشارقة على طلب القصاص، مشيراً إلى أن والده أوكله تبليغ المحكمة والهيئة القضائية بطلبه القصاص من القاتل، وعدم قبول الدية، كون الأسرة تعيش حالة من الحزن والصدمة، بسبب فاجعة موت شقيقه، قتلاً، دون سبب مقنع.

وكان المتهم قد سدد طعنة نافذة إلى صدر المجني عليه، أدت إلى وفاته، إثر مشاجرة حصلت بينهما، بسبب نشر المجني عليه صورة أخت المتهم على موقع التواصل الاجتماعي عارية، والتشهير بها، إذ كان المتهم شارباً للخمر عند تنفيذه الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى نشر المجني عليه صورة أخت صديقه المتهم، على «فيس بوك»، قبل خمس سنوات، وتم بينهما تصالح ودي، وانتهى الأمر، حتى عاود المجني عليه خلال الفترة الماضية، أي ما يقارب عاماً، بتهديد المتهم بإعادة نشر صور أخته وهي عارية، ما جعله يثير غضبه، ويطعنه بعد رجوعه إلى المنزل مخموراً، حيث وجد المجني عليه خارج المنزل، وحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى شجار، بعدها دخل المتهم إلى المطبخ وأحضر سكيناً، وطعن المجني عليه في صدره طعنة نافذة، أدت إلى موته، ولاذ بالفرار، ليتم ضبطه لاحقاً.

واستمعت المحكمة في بداية الجلسات إلى وكيل المجني عليه، إذ أكد أن ذويه وأسرته يطالبون بالقصاص، وخلال الجلسة الماضية حضر شقيق المجني عليه، وأكد لهيئة المحكمة أن أباه أوصاه، وقال له إنه لن يقبل الدية الشرعية، ويطالب بالقصاص من القاتل، مشيراً إلى أن شقيقه المجني عليه غير متزوج، وكان يستعد للزواج، وطلب من المحكمة مهلة لتقديم الأوراق والتوكيلات الشرعية، وحصر الإرث الذي يفيد بتوكيله، حتى تكون الإجراءات رسمية.

وترافع محامي الدفاع المنتدب عن المتهم شفاهة، وأكد لهيئة المحكمة أن المجني عليه استفز المتهم، وهدده بنشر صور شقيقته وهي عارية، والتي كانت بحوزته قبل خمس سنوات، مجدداً، ما أثار حفيظة المتهم، ودفعه إلى قتله، مشيراً إلى أن المتهم لم يقصد قتل المجني عليه، مطالباً خلال المرافعة بالرأفة بالمتهم، والأخذ بدوافع الطعن التي أدت إلى الوفاة، وتفريغ هاتف المجني عليه لاستيضاح سبب وقوع الجريمة.

بدورها، أجّلت المحكمة القضية إلى تاريخ 14 يوليو المقبل، لاستكمال إجراءات التوكيلات الشرعية من قبل شقيق المجني عليه، لمعرفة تسجيل طلباتهم بشكل رسمي والحكم في القضية.

• المجني عليه هدد المتهم بنشر صور أخته وهي عارية ما أثار غضبه وطعنه.