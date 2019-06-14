اتهام 5 أشخاص بسرقة خزنة في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة في قضية اتهام خمسة أشخاص، من جنسية آسيوية، بسرقة 25 ألف درهم من خزنة حديدية من أحد المحال التجارية بالإمارة.

وكانت الشرطة تلقت بلاغاً بالسرقة، فتحركت الفرق الأمنية وأفراد الشرطة والبحث الجنائي إلى الموقع، حيث رفعت البصمات، وقارنتها بالسجلات، وتوصلت الشرطة إلى هوية الفاعلين، فقبضت عليهم، وحققت معهم، وقد اعترفوا بالسرقة، وأرشدوا الشرطة إلى مكان الخزنة.

وعندما واجهتهم المحكمة بذلك أنكروا، وقالوا إنهم لم يذهبوا إلى المحل، ولا يعرفون المنطقة، أما البصمات الموجودة فلا تعود إليهم.

وأجّلت المحكمة القضية إلى 25 يونيو الجاري.