مواطنة تضبط آسيوي سرق 8000 درهم من مركبتها

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

نظرت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس في قضية آسيوي متهم بسرقة ثمانية آلاف درهم من مركبة امرأة مواطنة ، توقفت أمام أحد الأسواق في رأس الخيمة لشراء التمور، حيث قام المتهم بفتح باب مركبتها وقام بتفتيشها وعثر على كيس بداخله مبلغ كبير من الأموال.



وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم قام بسرقة ثمانية آلاف درهم من الكيس، إلا أنه حاول بعد ذلك إعادة المال لمكانه إلا أن المجني عليها ضبطته متلبسا وهو يمسك الأموال بيده داخل المركبة.



واعترف المتهم أمام المحكمة بالاتهامات المسندة إليه، وأفاد أنه قام بإعادة المبلغ لمكانه وحصل على تنازل من المجني عليها عن القضية، وطلب من المحكمة استعمال الرأفة خلال إصدار الحكم ضده.